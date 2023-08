Torino: Lo Russo su migranti, Ius Scholae potrebbe aiutare molto dal punto di vista dell'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penso che lo Ius Scholae potrebbe aiutare molto dal punto di vista dell'inclusione dei migranti. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della firma del Patto per la Sicurezza urbana. "Io do due numeri: su 118 mila cittadini sotto i 18 anni ben 27 mila sono stranieri e il 32 per cento dei Torinesi ha più di 60 anni e meno del 14 per cento sono minorenni. Lo Ius Scholae offrirebbe un grande aiuto anche dal punto di vista demografico. La situazione è estremamente critica sul fronte migranti. La rete di accoglienza è sotto stress. A Torino abbiamo accolto la richiesta del Prefetto di mettere a disposizione temporaneamente via Traves. Sia a Torino che nell'area metropolitana siamo alla massima capienza. Non possiamo più valutarla come situazione emergenziale ma è ormai strutturale. E' un tema che il paese deve affrontare nella sua interezza", ha concluso Lo Russo. (Rpi)