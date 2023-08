Libano: media, in corso colloqui tra partiti di opposizione per formare fronte cristiano-islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni martedì e venerdì si svolgono alcune riunioni tra i partiti di opposizione del Libano con l’obiettivo di formare un fronte cristiano-islamico in vista dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Lo ha riferito il quotidiano “Al Diyar”, secondo il quale alle riunioni sta partecipando anche un rappresentante della Corrente patriottica libera (Cpl) fondato dall'ex presidente Michel Aoun. La presidenza della Repubblica è vacante dal 31 ottobre 2022, data in cui si è concluso il mandato di Michel Aoun. In ben dodici sessioni, i parlamentari libanesi non sono riusciti a eleggere il successore di Aoun. Sprofondato nella più grave crisi economica della sua storia moderna, il Libano non ha un capo di Stato dal primo novembre 2022 a causa dell'assenza di una netta maggioranza in Parlamento e delle divergenze tra il partito sciita filo-iraniano, Hezbollah e i suoi alleati, da una parte, e i suoi oppositori dall'altra. (segue) (Lib)