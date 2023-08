Spagna: ministero Esteri invia nota di protesta ad ambasciata britannica Madrid per attività a Gibilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri spagnolo ha inviato una protesta diplomatica all'ambasciata britannica a Madrid per "tre gravi incidenti" avvenuti ad agosto nelle acque intorno alla Rocca di Gibilterra. Lo ha riferito il quotidiano "El Pais", citando la nota in questione. Il primo incidente sarebbe avvenuto il primo agosto, quando una nave cisterna battente bandiera panamense ha versato carburante nelle acque spagnole. Lo sversamento è avvenuto mentre la petroliera stava effettuando il rifornimento di carburante in alto mare. Di conseguenza, macchie di bitume hanno raggiunto la costa. Il ministero degli Esteri spagnolo nella sua nota ha ricordato che il governo spagnolo vieta il rifornimento di carburante in mare alle petroliere. Tuttavia, tale pratica è consentita dalle autorità britanniche di Gibilterra. Il secondo incidente è avvenuto il 14 agosto, quando una nave del servizio di controllo doganale spagnolo è rimasta bloccata da tre navi governative del Regno Unito, si legge nella nota. Il terzo incidente è avvenuto il 21 agosto, quando un peschereccio e un'altra nave sarebbero stati inseguiti da navi del governo britannico nelle acque spagnole vicino allo Rocca, ha detto il ministero degli Esteri di Madrid, aggiungendo che tali azioni violano la sovranità spagnola. (Spm)