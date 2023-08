Vaticano: Papa, bisogna portare con pazienza le croci quotidiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La testimonianza del Vangelo, infatti, non riguarda solo ciò che è piacevole; dobbiamo anche saper portare con pazienza, con fiducia e speranza le nostre croci quotidiane". Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale di questa mattina. Il Pontefice ha spiegato che "quando incontriamo difficoltà nel vivere e nell'annunciare il Vangelo, possiamo essere tentati di scoraggiarci, di rifugiarci nelle nostre certezze o di chiuderci in piccoli gruppi che la pensano come noi". Infine l'esortazione di Papa Francesco: "Un rapporto vitale con il Signore porta frutto nell'impegno a compiere opere di misericordia semplici e quotidiane, sia materiali sia spirituali, verso i fratelli e le sorelle, soprattutto i poveri e i più bisognosi". (Civ)