Medio Oriente: "Wall Street Journal", Riad tende mano a Israele offrendo ripresa finanziamento Autorità palestinese (2)

- Il "Wall Street Journal" anticipa che una delegazione di alto livello dell'Autorità palestinese si recherà in Arabia Saudita la prossima settimana per discutere di "cosa il regno possa fare nell'ambito dei colloqui con Israele per far rafforzare le flebili speranze di creare uno Stato palestinese". Il quotidiano ricorda che l'Arabia Saudita ha sostenuto e finanziato i palestinesi sin dal 1948, quando i leader arabi tentarono di prevenire con la forza militare la creazione dello Stato di Israele. Da allora Riad ha versato oltre cinque miliardi di dollari a sostegno delle cause palestinesi, incluso il finanziamento diretto all'Anp. Riad ha però iniziato a ridurre il proprio sostegno finanziario dal 2016, in risposta ad accuse di incompetenza e corruzione ai vertici dell'Anp. I contributi dell'Arabia Saudita all'Autorità palestinese, che ammontavano a 174 milioni di dollari nel 2019, si sono azzerati nel 2021. Il principe della Corona saudita, Bin Salman, ha ipotizzato nei mesi scorsi una ripresa degli aiuti in cambio di una stretta alle attività dei gruppi armati palestinesi in Cisgiordania. (Was)