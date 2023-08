Usa-Pakistan: vice segretaria Nuland a colloquio col ministro degli Esteri Jilani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa Victoria Nuland ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri del Pakistan, Jalil Abbas Jilani. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Nuland si è congratulata col ministro per la sua recente nomina nell'ambito del governo provvisorio teso a traghettare il Pakistan sino alle prossime elezioni. I due funzionari hanno discusso il rafforzamento del partenariato tra Stati Uniti e Pakistan nelle questioni di comune interesse, incluse la stabilità e prosperità economica del Pakistan e il confronto tra Islamabad e il Fondo monetario internazionale, Nuland ha evidenziato l'importanza di indire elezioni tempestive, libere ed eque in linea con le leggi e la costituzione pakistane. (Was)