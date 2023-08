Singapore: Fmi conclude consultazioni su Articolo IV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato tramite una nota il completamento delle consultazioni sull'Articolo IV con le autorità di Singapore. Secondo il fondo, la città-Stato ha quasi completato il processo di ripresa post-pandemia, grazie a "solidi fondamentali economici e alle risposte politiche decise delle autorità, incluse politiche di stimolo senza precedenti". Dopo un forte rimbalzo dell'8,9 per cento nel 2021, la crescita del prodotto interno lordo è rallentata al 3,6 per cento nel 2022, e nel primo semestre di quest'anno è stata di appena lo 0,4 per cento, per effetto del calo della domanda globale. L'inflazione resta elevata, al 5,7 per cento lo scorso aprile, ma l'andamento dei prezzi in termini prospettici non desta preoccupazioni. (Fim)