Canada: governo emette allerta viaggi verso gli Usa, rischi per minoranze Lgbtq+

- Il governo federale del Canada ha emesso un'allerta per i viaggiatori canadesi che si identificano con minoranze sessuali e di genere (Lgbtq+) diretti verso gli Stati Uniti, paventando il rischio di "leggi e politiche statali" loro ostili. Una nota pubblicata dal ministero degli Esteri canadese sollecita "two spirit, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersex e altri canadesi" a verificare non meglio precisate leggi statali e locali in vigore negli Usa prima di visitare quel Paese. L'allerta non cambia però la valutazione generale del Canada, che ai viaggiatori diretti negli Usa raccomanda soltanto "normali precauzioni di sicurezza". Interpellata in proposito durante una conferenza stampa, la vicepremier e ministra delle Finanze canadese, Christya Freeland, non ha voluto precisare se l'iniziativa di Ottawa sia stata discussa con la Casa Bianca. "Abbiamo professionisti nel governo il cui lavoro è di osservare attentamente il mondo e monitorare se sussistano rischi particolari per specifici gruppi di canadesi", ha dichiarato la vicepremier. (Was)