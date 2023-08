Italia-Cina: Meloni, rapporti resteranno solidi a prescinder da Via della Seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto fra Italia e Cina non diventerà più complicato: le relazioni bilaterali sono antiche e ci sono reciproche convenienze non solo in ambito commerciale. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al “Sole 24 Ore”. “Al di là dell'accordo sulla Via della Seta, su cui le scelte andranno meditate e discusse in Parlamento, non c'è una relazione diretta tra quella firma e le relazioni commerciali", ha spiegato Meloni. La premier ha ricordato che l'Italia è “l'unico Paese del G7 ad aver aderito alla Via della Seta ma non siamo affatto il Paese del G7 o il Paese europeo col maggior interscambio con la Cina. Il che dimostra come non ci sia un nesso tra le due cose". "Ne parleremo con serenità e amicizia col governo cinese e sono convinta che i nostri rapporti continueranno ad essere solidi", ha detto Meloni parlando del memorandum sulla Via della Seta. (Rin)