Banche: Meloni su extraprofitti, non difendo rendite di posizione

- Il governo non tasserà mai “il legittimo profitto imprenditoriale” e aiuterà a “creare ricchezza”, ma non si difenderanno “le rendite di posizione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al “Sole 24 Ore” parlando della tassa sugli extraprofitti delle banche. "Non mettiamo in difficoltà alcuna banca, è solo un provvedimento che interviene, con garbo, in un momento di difficoltà per tante persone", ha detto la premier. "Il profitto è chiaramente il motore di un'economia di mercato. Ma questo vale quando deriva da intraprendenza imprenditoriale. Cosa diversa è quando registriamo profitti frutto di rendite di posizione". Secondo Meloni, nel caso delle banche, i maggiori profitti "sono il frutto della decisione della Bce di alzare i tassi", con gli istituti che "con grande tempestività" hanno alzato gli interessi dei mutui ma hanno "lasciati invariati gli interessi passivi". Per questo motivo, "tassare quel margine è una cosa di buon senso", ha aggiunto la premier, ribadendo di essersi assunta "la responsabilità politica della decisione". (Rin)