Europee: Meloni, elezioni non mineranno stabilità del governo

23 luglio 2021

- Nessuno “metterà a repentaglio” la stabilità del governo per “un punto percentuale alle europee”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al “Sole 24 Ore”. “Naturale che in vista delle Europee si valorizzino le differenze. Ma sono ottimista. Nel centrodestra siamo sempre stati capaci di fare sintesi su tutto. Capiamo la responsabilità di un governo che può durare a lungo”, ha detto Meloni. "Sono convinta che lavorando bene tutti i partiti della maggioranza potranno crescere e io farò quello che posso perché si vada in questa direzione", ha aggiunto la premier che ha parlato poi del rapporto con i due vicepresidenti del Consiglio. "Lavoro benissimo con Antonio Tajani, è molto capace e molto serio. Così come lavoro bene con Matteo Salvini. Gli alleati troveranno in me una persona sempre disposta ad ascoltare le loro richieste. Il centrodestra è bello perché è composito", ha detto Meloni.(Rin)