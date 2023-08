Ucraina: massiccio attacco russo contro Kiev con missili e droni, almeno due vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono state uccise e due ferite in un "massiccio" attacco russo contro Kiev, condotto con missili e droni questa mattina. I corpi di due persone sono stati trovati in un edificio non residenziale e una persona è stata ferita da schegge di vetro, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, tramite Telegram, aggiungendo che i detriti sono caduti in quattro punti della capitale. "Kiev non subiva un attacco così potente dalla primavera. Il nemico ha lanciato un massiccio attacco combinato utilizzando droni e missili", ha spiegato Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina. "Nel complesso, le forze di difesa aerea hanno distrutto più di 20 obiettivi nemici", ha detto Popko. Il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha affermato che le difese aeree ucraine hanno abbattuto tutti i 28 missili russi e 15 dei 16 droni lanciati durante la notte. (Kiu)