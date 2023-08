Sardegna: riconosciuto 4 nuovi circoli emigrati sardi a Trieste, Pordenone, Gorizia e Pescara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatta l’assessore del Lavoro Ada Lai: “Il riconoscimento dei circoli dei Sardi in Friuli e in Abruzzo e Molise confermano la volontà, espressa anche nel corso della recente Conferenza dell’Emigrazione, di valorizzare la passione e l’impegno profusi dai nostri emigrati e al tempo stesso rafforzare la rete dell’emigrazione organizzata in termini di valore aggiunto per la Sardegna e per la sua economia”. Con quello di Trieste, Pordenone, Gorizia e Pescara giungono così a sette i Circoli riconosciuti ufficialmente nel corso di questa legislatura (dopo Varsavia in Polonia, Perugia in Italia e Patagonia in Argentina) per un totale di 116 circoli: 66 in Italia (compresi gli ultimi 4 riconosciuti), 19 in Europa e 31 nel resto del mondo. “Questo conferma - aggiunge l’esponente della Giunta Solinas - l’attenzione che la Regione riserva ai nostri conterranei in Italia e all’estero, autentici ‘ambasciatori di Sardegna’, nella convinzione profonda che i valori espressi dalla vivacità e dalla creatività delle nostre comunità contribuiscono allo sviluppo sociale ed economico della nostra Isola nel rappresentare in Italia e nel mondo il vero volto della nostra Isola: solidale, accogliente e inclusiva. Oltre al riconoscimento della Giunta Regionale - conclude l’Assessore Lai - sono stati già firmati i decreti assessoriali che consentiranno alle nuove realtà organizzate di accedere ai contributi della nostra Regione, la prima in Italia per stanziamento di risorse, e sentirsi a pieno titolo parte integrante di quella Sardegna diffusa che esprime l’unità, la passione e l’orgoglio del popolo sardo”. (Rsc)