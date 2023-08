Roma: presidente Municipio VI, vicinanza a Don Coluccia, basta Tor Bella Monaca zona franca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Don Antonio Coluccia "va tutta la solidarietà e vicinanza della presidenza e dell'intero Consiglio del Municipio VI delle Torri per quanto accaduto ieri pomeriggio". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. Don Antonio "è solito fare le sue passeggiate della legalità nelle zone più degradate d'Italia e, quando viene a Tor Bella Monaca, mi chiama sempre - spiega -. Così è stato oggi, nonostante io non abbia potuto rispondergli per cause di lavoro. E mi addolora e mi fa rabbia sapere che oggi, in via dell'Archeologia, abbiano tentato di investirlo. Don Antonio - aggiunge Franco - non è solo un prete antimafia, è un amico a cui esprimo tutta la mia solidarietà per l'impegno e la dedizione che mette nella sua lotta alla criminalità e alla droga. I suoi sforzi devono dare molto fastidio ai clan mafiosi che gestiscono lo spaccio a Tor Bella Monaca, visto che un ragazzo ha tentato di investirlo. Un grazie di cuore all'agente della scorta che ha difeso don Antonio, ma non possiamo tollerare queste intimidazioni - conclude -. C'è bisogno di risorse, mezzi e uomini per riprendere il controllo di un'area come questa, per dire basta all'illegalità e per interrompere lo strapotere dei clan mafiosi".(Com)