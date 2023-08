Usa: Fbi smantella rete da 700 mila computer sfruttati da criminali informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha smantellato una rete di oltre 700 mila computer utilizzati per veicolare malware, nel quadro di una operazione più ampia tesa a colpire il sistema per la criminalità informatica a livello internazionale. In una nota, l’agenzia ha spiegato che l’operazione annunciata ha come obiettivo la distruzione di un botnet denominato Qakbot. Con il termine botnet si fa riferimento ad una rete di computer o dispositivi infettati da malware, che possono poi essere utilizzati come rete dall’hacker per aumentare le capacità offensive a sua disposizione. L’agenzia ha avuto il permesso per intervenire il 21 agosto scorso, accedendo forzatamente alle infrastrutture informatiche di Qakbot quattro giorni dopo. Oltre agli Stati Uniti, all’operazione hanno partecipato anche le agenzie di Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania e Lettonia. (Was)