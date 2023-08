Usa-Costa Rica: Biden incontra omologo, focus su migranti, sicurezza e crescita regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca l’omologo del Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, con cui ha discusso il futuro della partnership tra i due Paesi. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito l’impegno a garantire una crescita equa e sostenibile nella regione delle Americhe, garantendo la resilienza, la sicurezza e la diversificazione delle catene di approvvigionamento di semiconduttori. I due presidenti hanno anche discusso le opportunità per rafforzare la cooperazione in ambito commerciale, oltre a ribadire l’impegno a garantire una gestione efficiente dei flussi migratori. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla collaborazione nel campo della sicurezza e del contrasto al crimine organizzato. (Was)