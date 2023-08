Auto: Toyota, riprende operazioni in Giappone dopo guasto a sistemi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha ripreso le attività nei suoi 14 stabilimenti produttivi in Giappone, dopo il blocco causato ieri mattina da un "guasto di sistema". Lo ha riferito l'azienda, precisando che le operazioni sono riprese stamattina in 12 stabilimenti produttivi, e ripartiranno in giornata anche nei rimanenti due. Secondo i media giapponesi, il guasto informatico di ieri ha compromesso la capacità dell'azienda di elaborare gli ordini relativi alle componenti delle auto. Il blocco delle attività ha interessato la produzione di veicoli a marchio Toyota e Lexus. Il guasto di sistema, che non sarebbe conseguenza di un attacco informatico, non è stato ancora pienamente risolto. (Git)