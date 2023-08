Ucraina: Stati Uniti annunciano nuovi aiuti militari per 250 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno un ulteriore pacchetto di aiuti militari all'Ucraina del valore di 250 milioni di dollari. Lo ha annunciato ieri il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Gli aiuti includeranno missili per sistemi di difesa aerea, proiettili d'artiglieria, munizioni per armi di piccolo calibro, missili anticarro Javelin e razzi per sistemi Himars, oltre a mezzi per lo sminamento. Gli Usa forniranno anche ambulanze, "parti di ricambio, servizi, addestramento e trasporto", ha affermato Blinken, aggiungendo che "la Russia ha iniziato questa guerra, e il conflitto potrebbe finire in qualunque momento se (Mosca) ritirasse le sue truppe dall'Ucraina e ponesse fine ai suoi brutali attacchi". (Was)