Australia: governo fissa la data del referendum sulla "Voce" dei popoli aborigeni

- Il governo dell'Australia ha fissato al 14 ottobre la data di uno storico referendum di riforma costituzionale - il primo in quel Paese da 24 anni a questa parte - teso a istituire un organo pubblico di tutela delle popolazioni aborigene australiane, e a riconoscere loro lo status di "Prime nazioni". "Il 14 ottobre gli australiani avranno un'opportunità generazionale di unire il nostro Paese e cambiare per il meglio", ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese, il cui governo è convinto sostenitore dell'iniziativa. Per ottenere l'approvazione, l'emendamento costituzionale dovrà ottenere una doppia maggioranza semplice, sia a livello nazionale che nella maggioranza degli Stati australiani. L'approvazione del referendum comporterebbe la nascita della "Voce aborigena e degli abitanti delle isole dello Stretto di Torres" un organo consultivo pubblico interamente rappresentato da tali comunità. Secondo i detrattori dell'iniziativa, "la Voce" diverrebbe invece un ulteriore strumento di controllo della libertà di espressione e "discriminazione positiva" da parte del governo, aumentando le divisioni nel Paese. Contro il "sì" si sono schierate anche alcune organizzazioni aborigene, secondo cui l'iniziativa è un provvedimento di facciata che ostacolerebbe l'adozione di misure di giustizia storica più concrete. Nelle scorse settimane il referendum è stato protagonista indiretto di polemiche, dopo la pubblicazione da parte dell'emittente televisiva "Sky News Australia" di rivelazioni in merito a presunti tentativi da parte di Facebook e di alcune grandi università del Paese di censurare il fronte del dibattito pubblico contrario all'approvazione del referendum. (Res)