Imprese: media, ex ad "New York Times" Thompson verso la nomina alla guida della "Cnn"

- Warner Bros. Discovery sta conducendo colloqui con Mark Thompson, ex dirigente del quotidiano "New York Times" e dell'emittente televisiva "Bbc", per la sua nomina a nuovo amministratore delegato dell'emittente "Cnn". Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Wall Street Journal". Tramite la nomina di Thompson, Warner Bros. tenterà di risollevare la "Cnn" da anni di cali degli ascolti e di ridare stabilità all'emittente televisiva, dopo la brusca uscita di scena dell'ex ad Chris Litch lo scorso giugno e del presidente Jeff Zucker l'anno scorso. Secondo le fonti, un altro possibile candidato alla guida della "Cnn" sarebbe un altro ex dirigente della "Bbc", James Harding. (Was)