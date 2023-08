India: spazio, rover Chandrayaan-3 conferma presenza di zolfo nel Polo sud della Luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rover lunare indiano Chandrayaan-3, sbarcato con successo sulla Luna la scorsa settimana, ha confermato la presenza di zolfo nel Polo sud del satellite. Lo ha riferito tramite una nota l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). "Lo strumento per la spettroscopia Libs (acronimo di Laser Induced Breakdown Spectroscopy) a bordo del rover Chandrayaan-3 ha effettuato la prima misurazione di sempre in situ della composizione della superficie lunare vicina al Polo sud", afferma la nota. "Le misurazioni hanno confermato la presenza inequivocabile di zolfo nella regione, un risultato che non sarebbe stato possibile tramite gli strumenti a bordo di moduli orbitanti". L'analisi ha confermato anche la presenza di altri elementi, come alluminio, calcio, ferro, cromo e titanio. (segue) (Inn)