Medio Oriente: "Wall Street Journal", Riad tende mano a Israele offrendo ripresa finanziamento Autorità palestinese

- L'Arabia Saudita ha offerto di ripristinare il sostegno finanziario all'Autorità nazionale palestinese (Anp) nell'ambito dei tentativi di Riad per superare gli ostacoli allo stabilimento di relazioni diplomatiche con Israele. Lo hanno riferito al quotidiano "Wall Street Journal" "funzionari ed ex funzionari anonimi sauditi e palestinesi a conoscenza delle discussioni". Secondo le fonti menzionate dal quotidiano, Riad sta tentando di ottenere il sostegno del presidente dell'Autorità palestinese, Mahmoud Abbas, all'apertura delle relazioni con Israele, così da "fornire maggiore legittimità a un eventuale accordo e prevenire le accuse secondo cui il regno sarebbe pronto a sacrificare ai propri interessi gli sforzi palestinesi per stabilire uno Stato indipendente". Secondo il quotidiano statunitense, l'iniziativa di Riad ha innescato un dibattito all'interno della leadership araba palestinese: sostenere il dialogo tra l'Arabia Saudita a Israele costituirebbe infatti una svolta rispetto alla posizione assunta dall'Anp nel 2020, quando quest'ultima accusò i leader del Golfo di aver "pugnalato alle spalle" i palestinesi tramite gli Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni con Tel Aviv. (segue) (Was)