Argentina-Cile: ministero Esteri argentino contesta mappa pubblicata dalla Marina cilena (3)

L'Argentina propone di tracciare una linea retta verso Sud, lasciando al Cile tutto ciò che rimane ad ovest. Il Cile nega l'esistenza di trattati internazionali che formalizzano la divisione tra i due oceani e ribadisce la propria titolarità di un tratto di mare ad est della linea immaginaria. La contesa ha avuto come detto momenti molto caldi nella seconda metà del secolo scorso. Nel 1977, l'Argentina aveva proposto di condividere la titolarità proprio delle isole rivendicate dal Cile, base diplomatica per fissare limiti marittimi accettabili da entrambe le parti. La proposta venne respinta da Santiago, con una escalation di tensioni che alimentò il timore di una imminente guerra tra i due Paesi. Il trattato del 1984 fissò il metodo e buona parte delle rispettive competenze territoriali, lasciando in sospeso la decisione sulla titolarità delle acque più remote, sotto il "punto F". Da allora, governo e istituzioni argentine continuano a sostenere l'opportunità di tracciare una linea perpendicolare verso sud.