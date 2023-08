Usa: repubblicani chiedono nuovi documenti sulle indagini contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Jim Jordan, ha chiesto alla Casa Bianca una serie di informazioni sui contatti avuti con un avvocato dell’ufficio di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Donald Trump. Jordan ha inviato una lettera al procuratore generale Usa, Merrick Garland, e al capo di gabinetto della Casa Bianca, Jeff Zients, lamentando problemi di imparzialità nelle indagini del governo federale contro Trump. Il deputato repubblicano ha chiesto di ottenere informazioni sui contatti tra la Casa Bianca e Jay Bratt, capo dell’unità del dipartimento della Giustizia per il controllo alle esportazioni e il controspionaggio, coinvolto nelle indagini sui documenti classificati trovati nella residenza dell’ex presidente Usa a Mar-a-lago, in Florida. (Was)