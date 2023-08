Giappone: il potere d'acquisto dello yen crolla ai minimi da 53 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di cambio effettivo reale dello yen, un indicatore che ne valuta il potere d'acquisto e la forza effettiva rispetto alle altre principali valute internazionali, come il dollaro e l'euro, si è attestato a 74,31 a luglio, secondo i dati forniti dalla Banca del Giappone. Il dato non è lontano dal minimo record di 73,7 punti registrato lo scorso ottobre, la lettura più bassa da settembre 1970, quando lo yen era vincolato ad un tasso di cambio fisso di 360 sul dollaro. Il declino del potere d'acquisto dello yen, che rende più onerose per il Paese le importazioni di beni essenziali come generi alimentari ed energia, segue decenni di sostanziale stagnazione dei prezzi e giunge in un contesto di politica monetaria ultra-espansiva della banca centrale, intrapresa dopo la crisi finanziaria globale del 2008 e di fatto mai abbandonata, nonostante la maggior parte delle principali banche di emissione del globo abbiano intrapreso lo scorso anno un deciso aumento dei tassi di riferimento. (segue) (Git)