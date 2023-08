Giappone: il potere d'acquisto dello yen crolla ai minimi da 53 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il tasso di inflazione in piena accelerazione, ieri il cambio yen-dollaro si è attestato a 147:1, il più basso da sette mesi a questa parte. Mizuho Research & Technologies ha stimato che se lo yen si manterrà attorno alla soglia di 145 sul dollaro, le famiglie giapponesi dovranno sopportare costi aggiuntivi pari a circa 188mila yen (1.280 dollari) per gli anni fiscali 2022 e 2023, legati soprattutto al costo maggiore dell'energia, della benzina e dei generi alimentari. Secondo il quotidiano "Nikkei", lo yen ha perso circa il 60 per cento del suo potere d'acquisto dal picco del tasso di cambio effettivo reale registrato ad aprile 1995. (Git)