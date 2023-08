Giappone: commissione governativa propone introduzione affidamento congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione del governo del Giappone ha proposto l'introduzione nell'ordinamento del Paese di disposizioni per l'affidamento congiunto dei minori di coppie divorziate. La proposta giunge in un contesto di crescente attenzione per le aspre battaglie legali spesso intraprese nel Paese per l'affidamento dei figli. In Giappone, contrariamente a molti altri Paesi, l'istituto dell'affidamento congiunto non è ancora previsto. La bozza di legge sulla cura dei minori di coppie divorziate, che andrebbe a emendare la legge sulla famiglia, raccomanda che i genitori stabiliscano di comune accordo se optare per l'affidamento esclusivo o congiunto. Non mancano però perplessità da parte di quanti temono che il nuovo sistema possa perpetuare situazioni di abuso o violenza domestiche. (Git)