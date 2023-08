Lazio: Tripodi (Lega), un abbraccio a Marcello, vittima della macchina del fango della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un abbraccio "a Marcello De Angelis, vittima della macchina del fango della sinistra. De Angelis ha lasciato con dignità. Mentre Pd, Alessio D'Amato, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno difeso gli indifendibili e hanno taciuto sugli scandali delle mascherine fantasma, delle concorsopoli, dei fondi alla fondazione Italia-Amazzonia, della famiglia Soumahoro e del Ruberti gate". Così in una nota Angelo Tripodi, consigliere della Lega in Consiglio regionale del Lazio.