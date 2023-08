Maltempo: Corbetta a Majorino, polemica inutile, comune di Milano ha sbagliato procedura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo ha stanziato come prima somma iniziale quasi 10 milioni di euro per il maltempo in Lombardia e per questo secondo il capogruppo del PD Majorino il Governo sarebbe incompetente. Purtroppo, la città di Milano non è presente nell'elenco dei Comuni individuati da Regione come destinatari di risarcimento dei danni perché la sua giunta, guidata dal centrosinistra di Beppe Sala, ha sbagliato a seguire la procedura prevista per gli eventi calamitosi. Nessuna volontà, quindi, di penalizzare Milano, e forse prima di puntare il dito Majorino dovrebbe guardare in casa propria. La polemica di fine agosto è del tutto fuori luogo e non fa il bene dei lombardi, specie su una tematica come questa." È la replica di Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale alle critiche mosse da Majorino (PD) sui fondi stanziati dal Governo per i danni causati dal maltempo del 25 luglio scorso. (Com)