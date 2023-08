Roma: Celli, solidarietà a don Antonio Coluccia e alla sua scorta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà e vicinanza "a Don Antonio Coluccia e agli uomini della scorta per l'aggressione subita oggi a Tor Bella Monaca. Non posso restare indifferente a questo grave atto avvenuto in questo territorio, tra l'altro durante una marcia per la legalità. Il nostro impegno prioritario è affermare sempre la presenza delle Istituzioni al fianco dei cittadini onesti. Roma non si piega alla violenza". Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. (Com)