Paesi Bassi: procura chiede 12 anni per uomo accusato di incitamento all’omicidio di Geert Wilders

- La magistratura olandese ha chiesto una condanna a dodici anni di reclusione per un ex giocatore di cricket pakistano accusato di incitamento all’omicidio del leader del Partito della libertà (Pvv), Geert Wilders. Lo ha reso noto il quotidiano “De Telegraaf”. L’uomo è stato identificato dallo stesso Wilders con il nome di Khaled Latif, che non è apparso in tribunale ed è probabilmente in Pakistan. In un video risalente al 2018, Latif appare offrire una taglia in denaro a chiunque uccida il leader del Pvv. All’epoca Wilders, che è sotto scorta da anni per le sue critiche accese all’Islam, aveva dichiarato di voler organizzare una gara di vignette del profeta Maometto. Nei confronti dell’ex giocatore di cricket è stato emesso un mandato di arresto internazionale. Nel 2017 Latif è stato bandito dalle competizioni sportive per cinque anni in relazione a uno scandalo di partite truccate nella Pakistan Super League. (Beb)