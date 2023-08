Cile: dittatura Pinochet, sette militari condannati per morte Victor Jara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema del Cile ha condannato in via definitiva sette militari ritenuti responsabili del rapimento e dell'omicidio del cantautore Víctor Jara e dell'ex direttore delle carceri, Littré Quiroga, entrambi occorsi durante la dittatura militare di Augusto Pinochet. I militari condannati hanno ricevuto condanne fino a 25 anni. Uno di loro, Hernán Chacón Soto, si è suicidato dopo aver appreso la notizia.Jara è stato rapito il 12 settembre 1973, un giorno dopo che i militari hanno effettuato un colpo di stato contro l'allora presidente Salvador Allende. Dopo essere rimasto per quattro giorni nello stadio del Cile (che oggi porta il suo nome) è stato assassinato e il suo corpo è stato gettato sulla strada.(Abu)