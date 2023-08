Brasile: Lula nomina avvocato Daniela Teixeira al Tribunale superiore di giustizia (Stj)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha nominato l'avvocato Daniela Teixeira per uno dei tre posti vacanti presso il Tribunale superiore di giustizia (Stj), equivalente per prerogative alla Corte di Cassazione italiana. La professionista è stata scelta da una lista di candidati inviata dall'Ordine degli avvocati del Brasile (Oab) al capo dello stato lo scorso 23 agosto 2023. Teixeira ha conseguito un master in diritto penale ed è stata membro della Commissione per la riforma della legge sul riciclaggio della Camera dei deputati. Nei prossimi giorni il presidente Lula dovrà indicare altri due magistrati per l'alta corte. Sono infatti tre i posti vacanti al Stj. Nel 2022 sono andati infatti in pensione i giudici Felix Fischer e Jorge Mussi, mente Paulo de Tarso Vieira Sanseverino è morto all'età di 63 anni per un cancro. (Brb)