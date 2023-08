Roma: Pianese (Coisp), tentata aggressione a don Coluccia è attacco allo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tentata aggressione avvenuta pochi minuti fa ai danni di Don Coluccia, "l’emblema della lotta alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti, è un vero e proprio attacco allo Stato”. Così dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Un plauso va soprattutto all’agente di Polizia della sua scorta, che ha prontamente fermato l’aggressore mettendo a rischio la propria incolumità: al momento infatti è ricoverato al Policlinico Casilino. Senza il suo intervento Don Coluccia non sarebbe uscito illeso da questo vile attentato, compiuto non solo ai danni della sua persona, ma anche alle idee e agli ideali che da sempre porta avanti” aggiunge. “Sono tante le zone, nelle grandi città d’Italia, in cui la micro e la macrocriminalità la fanno ancora da padrone: penso a Tor Bella Monaca a Roma, dove è avvenuta l’aggressione odierna, ma anche a Quarto Oggiaro a Milano o a Caivano a Napoli; qui è necessario un maggiore intervento da parte dello Stato, perché anche le Forze dell’Ordine faticano a mantenere il controllo del territorio e far fronte ai tanti episodi di delinquenza che si verificano ogni giorno” conclude. (Com)