Roma: Gasparri (FI), Don Coluccia vada avanti combattendo spaccio e droga

20 luglio 2021

- "Ho chiamato Don Coluccia che stimo e conosco bene e la cui opera antidroga sostengo personalmente da tempo. L'ho incoraggiato ad andare avanti ed ho espresso solidarietà, tramite lui, anche al poliziotto della sua scorta. Con Don Coluccia andremo avanti insieme per combattere lo spaccio e la droga, per far vincere la cultura della vita, della prevenzione, del recupero e della legalità. Don Coluccia è un eroe del nostro tempo e si contrappone ai folli che spacciano la droga ed a quelli ancora più folli che vorrebbero legalizzarla". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. (Com)