Roma: aggredito conducente bus, è in codice rosso, Atac "gesto vile"

- Un conducente della linea 8 bus di Atac, in servizio lungo viale Trastevere, all'altezza di via Pascarella a Roma, è stato aggredito da un pedone che pretendeva di salire fuori fermata. L'uomo ha prima bloccato il bus e poi, posizionandosi all'altezza del finestrino, ha sferrato un pugno al conducente colpendolo al volto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno fermato l'aggressore. L'autista è stato portato in ospedale in codice rosso. In una nota Atac condanna fermamente il vile gesto ed esprime piena solidarietà e vicinanza al lavoratore. L'azienda capitolina per il trasporto pubblico locale ringrazia anche le forze dell'ordine che sono intervenute e hanno fermato il responsabile dell'aggressione. (Rer)