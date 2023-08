Roma: D'Attis (FI), solidarietà e vicinanza a Don Coluccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo la mia più sincera vicinanza e la mia solidarietà a Don Antonio Coluccia, aggredito questa sera nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, durante una fiaccolata per la legalità. Un atto vigliacco, gravissimo, da condannare senza se e senza ma”. Così in una nota Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia. “Don Coluccia - prosegue - non è e non sarà mai solo nella sua lotta per la legalità. Qualunque sia la ragione della aggressione, ancor più se legata alla sua posizione antimafia, gli saremo ancora più vicini. Insieme a lui andremo avanti per combattere la criminalità organizzata, lo spaccio, la diffusione di ogni tipo di droga. Non saranno certo le intimidazioni e la violenza che fermeranno la sua battaglia, che è anche la nostra, per rendere il nostro Paese migliore e più sicuro”, conclude. (Rin)