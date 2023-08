Americhe: crisi sicurezza, una missione dei Paesi caraibici dal 4 al 10 settembre ad Haiti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo la comunità internazionale si interroga sui possibili interventi per garantire stabilità al paese caraibico, la cui posizione geografica peraltro lo espone costantemente alla minaccia di eventi naturali distruttivi. L'offerta più concreta di aiuto è arrivata dal Kenya, con una delegazione di esperti che si è recata la scorsa settimana a Porto Principe per valutare la possibilità di guidare una missione internazionale di sostegno alla polizia locale. Gli esperti, riferisce il quotidiano "The Star", riferiranno l'esito dei colloqui avuti con le autorità haitiane al presidente, William Ruto, e ai rappresentanti del Parlamento, cui spetterà il compito di dare l'eventuale via libera definitivo all'iniziativa. Per procedere all'invio del contingente (di mille elementi) sarà necessario precisare diversi dettagli dell'operazione, prosegue la testata: identificare gli agenti, formarli ed equipaggiarli, individuare i fondi e organizzare la partenza. L'ipotesi, confortata dalle ricostruzioni emerse sulla stampa haitiana, è che il Kenya possa prendere da qui a un mese la decisione di intervenire. (segue) (Mec)