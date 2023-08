Brasile: nel 2022 investimenti dalla Cina crollati 78 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli investimenti cinesi in Brasile è crollato del 78 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente, a 1,3 miliardi di dollari. E' quanto emerge da uno studio pubblicato dalla camera di commercio Brasile-Cina (Cebc), in cui si evidenzia che nel 2022 gli investimenti del paese asiatico verso Brasilia hanno toccato il livello più basso degli ultimi 13 anni. Dal 2021 al 2022, il gigante sudamericano è passato dalla cima della lista delle destinazioni che hanno ricevuto più investimenti cinesi nel mondo alla nona posizione. Il documento mostra che la diminuzione dei flussi cinesi verso il Paese è avvenuta in controtendenza con il contesto di forte crescita degli investimenti esteri in Brasile nel suo complesso, aumentati del 95 per cento nell'anno, raggiungendo i 90,6 miliardi di dollari, il livello più alto degli ultimi dieci anni. (segue) (Brb)