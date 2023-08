Brasile: nel 2022 investimenti dalla Cina crollati 78 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il volume degli investimenti cinesi annunciati ammontava a 4,7 miliardi di dollari, ma solo il 27 per cente è stato effettivamente realizzato. L'anno precedente la somma annunciata di 5,9 miliardi di dollari è stata confermata. Il picco degli investimenti cinesi in Brasile è stato registrato nel 2010, con un afflusso di 13 miliardi di dollari. In precedenza, tra il 2007 (inizio della serie storica) e il 2009 i flussi erano stati semore inferiori ai 500 milioni di dollari. Nel 2019 il valore era di 5,6 miliardi di dollari e nel 2020, con la pandemia, il flusso è sceso a 1,9 miliardi di dollari. (segue) (Brb)