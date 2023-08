Paraguay: ministro Esteri Lezcano domani in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, riceverà domani il suo omologo del Paraguay, Ruben Ramirez Lezcano, in visita ufficiale Brasilia. Lo riferisce il ministero brasiliano in una nota in cui evidenzia che si tratta della prima missione all'estero di Lezcano, da quando è entrato in carica lo scorso 15 agosto. "La visita testimonia la priorità attribuita da entrambi i Paesi alle relazioni bilaterali", riferisce la nota. "Nel corso di un incontro di lavoro tra i due ministri – prosegue il comunicato - verranno discussi i principali temi dell'agenda bilaterale e regionale, tra cui la gestione della centrale idroelettrica bi-nazionale Itaipu, i progetti infrastrutturali comuni, la cooperazione nella lotta agli illeciti transnazionali e in materia di difesa, nonché il rapporto economico-commerciale". Dovrebbero essere esaminate anche le questioni relative all'integrazione sudamericana, al Mercato comune del sud (Mercosur) e alle tematiche della tutela ambientale. Per quanto riguarda l'agenda globale, i ministri dovrebbero parlare della partecipazione alla prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite e della presidenza brasiliana del G20 del prossimo anno. Il Brasile ha invitato il Paraguay a partecipare alla riunione del G20 che si terrà nel 2024 a Rio de Janeiro.(Abu)