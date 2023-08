Cile: assolti militari accusati di rapimento e omicidio della guardia di sicurezza di Allende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sentenza di primo grado, pubblicata nel 2018, Patricio de la Fuente Ibar era stato assolto per non aver partecipato e Vicente Armando Rodríguez Bustos era stato condannato a dieci anni e un giorno di reclusione per i reati di sequestro di persona qualificato e omicidio qualificato. Tuttavia, Rodríguez Bustos è morto nel 2020, un anno prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, per cui è stata decretata la sua assoluzione perché la sua responsabilità penale era estinta. Inoltre, la Corte Suprema ha stabilito in circa 1,4 milioni di dollari il risarcimento che lo Stato cileno dovrà pagare per il danno morale alle famiglie delle vittime. (Abu)