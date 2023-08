Milano: flash mob di ciclisti per Francesca Quaglia, basta morti, amministrazione sia più coraggiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva 28 anni Francesca Quaglia, la giovane che è morta oggi a Milano, investita da un camion in viale Caldara, angolo piazza medaglie d'oro. Nel suo nome, e in quello delle altre cinque vittime della strada sulle due ruote dall'inizio dell'anno, oggi un centinaio di persone si è riunita in bicicletta per dire “basta morti” proprio sul luogo dell’incidente, dove hanno dato vita a un flash mob bloccando il traffico e stendendo le biciclette sul selciato. L’11 luglio una delibera del Comune ha previsto l'introduzione dell’obbligo dei sensori laterali per i camion, una decisione positiva per il consigliere comunale Carlo Monguzzi “anche se tardiva e che dà dei tempi troppo lunghi, fino alla fine dell’anno prossimo. Capisco che il mondo è difficile e bisogna cambiare i sensori, ma un anno e tre mesi" per dotarsi di questi strumenti "mi sembra un po’ tanto. Bene che sia arrivato, questo provvedimento, ma è tardivo e troppo dilatorio. Intanto i ciclisti continuano a morire e la gente è sempre piùgiustamente incavolata. Chiediamo tutti maggior coraggio alla nostra amministrazione la città a trenta all’ora va fatta, dove ci sono città a trenta all’ora gli incidenti diminuiscono di tanto. Prendiamo esempio. Si lamenteranno i commercianti, un po’ di automobilisti? Pazienza, non si può sempre dare ragione a tutti. Bisogna dare la precedenza alla sicurezza delle persone”. (segue) (Rem)