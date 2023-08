Inps: Sfl, l'istituto pubblica tutti i dettagli operativi sulla nuova misura di inclusione sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel patto di servizio personalizzato verrà individuato il percorso da seguire e, attraverso il Siisl, l’interessato potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività. Dal primo gennaio 2024, potranno accedere al Sfl anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione (Adi), che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’Adi. La domanda può essere presentata, dal primo settembre 2023, direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o Cie (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al Sfl oppure rivolgendosi agli Istituti di Patronato. Dal primo gennaio 2024, la domanda potrà essere inoltrata anche dai Centri di Assistenza fiscale (Caf). (Com)