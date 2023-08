© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solidarietà a Don Antonio Coluccia e agli agenti della sua scorta per l’aggressione ricevuta oggi a Tor Bella Monaca. Continueremo a sostenere con coraggio le sue battaglia contro le mafie e la criminalità organizzata per il bene di Roma. Sono certo che andrà avanti con il solito coraggio, la città é dalla sua parte”. Così, in una nota, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi. (Com)