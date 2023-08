Americhe: crisi sicurezza, una missione dei Paesi caraibici dal 4 al 10 settembre ad Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Caricom (Comunità caraibica) si recherà dal 4 al 10 di settembre ad Haiti, per offrire una mediazione utile a mitigare la crisi di violenza in atto da tempo. Si tratterebbe, riportano i media locali, del gruppo di personalità eminenti (Epg) - gli ex primi ministri della Giamaica, Bruce Golding, delle Bahamas, Perry Christie e di Santa Lucia, Kenny Anthony - che già nel passato ha tentato di far dialogare i principali attori politici haitiani per superare lo stallo istituzionale aggravatosi con l'uccisione del presidente Jovenel Moise, oltre due anni fa. La missione della Caricom precede di qualche giorno la possibile votazione, presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di una mozione di supporto a un intervento multilaterale di sostegno alla polizia haitiana. Una missione che sarebbe guidata dai mille esperti che il governo del Kenya ha offerto di inviare nel Paese. (segue) (Mec)