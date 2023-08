Brasile: a luglio debito pubblico federale calato 0,8 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio, il debito pubblico federale del Brasile - che include l'indebitamento interno ed estero del paese - è stato pari a 6.141 miliardi di real (1.163 miliardi di euro), in calo dello 0,8 per cento rispetto a giugno. Lo riferisce il dipartimento del Tesoro del ministero delle Finanze. Il debito pubblico è quello emesso dal ministero dal Tesoro per finanziare il deficit di bilancio del governo federale, ovvero per pagare le spese che sono al di sopra della riscossione di imposte e tasse. Secondo le stime effettuate nell'ambito del Piano annuale di finanziamento (Paf), lo stock di debito era atteso tra i 6.400 e i 6.800 miliardi (1.212 e 1.288 miliardi di euro). (segue) (Brb)