Balcani: Forum strategico di Bled, la regione e l’Ue hanno un interesse comune per l’allargamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli ospiti del Forum anche la ministra per gli Affari europei della Francia, Laurence Boone, che ha sottolineato quanto l’allargamento dell’Ue sia fondamentale per la sicurezza del continente. “Se vogliamo pace, sicurezza e stabilità”, abbiamo bisogno di “allargare l’Ue”, non solo per gli interessi dei Paesi candidati ma anche per quelli di Bruxelles. “Siamo la più vasta regione democratica del mondo e per questo motivo siamo minacciati”, ha aggiunto Boone. Che l’allargamento sia nell’interesse di Bruxelles è stato sottolineato anche dal ministro degli Esteri dell’Ungheria, Peter Szijjarto, convinto che “l’Ue ha più bisogno dei Balcani occidentali di quanto questi abbiano bisogno dell’Ue. “Dobbiamo essere rapidi, dare priorità all’allargamento”, ha avvertito il capo della diplomazia di Budapest. “Non lo stiamo facendo bene” anche perché “non abbiamo concesso a Bulgaria e Romania di entrare nell’area Schengen e devo dire che è un peccato”, ha spiegato Szijjarto. (segue) (Seb)