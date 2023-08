Lazio: Mattia (Pd), dimissioni De Angelis sono atto dovuto, avanti con statuto antifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di De Angelis "sono un atto dovuto. Ora si proceda al più presto con la calendarizzazione della proposta di legge per l'inserimento dei valori dell'Antifascismo e della Resistenza nello Statuto regionale affinché la Giunta Rocca sgomberi una volta per tutte il campo da qualunque possibile ambiguità in tal senso ai danni dell'immagine della Regione Lazio . Un atto formale per ribadire sul piano sostanziale i capisaldi delle nostre Istituzioni democratiche". Così la consigliera regionale Pd del Lazio Eleonora Mattia, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali e Statutari alla Pisana e proponente della legge per l'inserimento dei riferimenti ai valori dell'Antifascismo e della Resistenza nello statuto della Regione Lazio. (Com)