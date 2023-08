Incendi: Urso, come tanti altri contribuito a fermare fronte del fuoco ad Aci Catena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Come tanti altri, con l'acqua dei poderi, per contribuire a fermare il fronte del fuoco. Ancora una volta nel comune di Acicatena, con focolai in più punti, proprio in un giorno di vento. Era già accaduto un mese fa nel giorno più drammatico per la Sicilia: anche le terme antiche romane, simbolo di una civiltà millenaria, calpestate da piromani senza vergogna e senza onore". Lo scrive sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.(Rin)